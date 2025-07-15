Легендарний 114-річний ветеран-марафонець з Індії трагічно загинув в аварії

Фауджа Сінгх був відомим бігуном на довгі та короткі дистанції, і попри вік показував непогані результати.

Найстарший у світі бігун-марафонець, 114-річний індієць Фауджа Сінгх трагічно загинув - його збила машина. Як пише видання Hindustan Times, знаменитого "Торнадо в тюрбані" збив невстановлений водій.

ДТП сталася в індійському штаті Пенджаб, у рідному селищі Фауджа Сінгха. Він переходив дорогу, коли його збила невідома машина. Після аварії його відвезли в лікарню, де він помер від травм.

Сінгх, за даними ЗМІ, народився в 1911 році. Він був володарем багатьох світових рекордів з бігу у вікових групах 90 і більше років, а також 100 і більше років. Він бігав як на довгі дистанції, так і короткі, обганяючи всіх у своїй віковій групі. Сінгх пробіг 9 повних марафонів, включно з шістьма Лондонськими марафонами. Журналісти називали його "Торнадо в тюрбані".

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Фігура Сінгха надихала багатьох бігунів. Він показував людям, що немає нічого неможливого. Судячи з кадрів місцевих ЗМІ, під час смерті Сінгха плакали не тільки родичі, а й поліцейські.

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Нагадаємо, що юна українка Яна Степаненко, яка зазнала важких поранень під час обстрілу росіянами залізничного вокзалу в Краматорську, почала також брати участь у марафонах, незважаючи на протези на обох ногах. Минулого року вона брала участь у Бостонському марафоні, збираючи донати для ЗСУ.

Також бере участь у забігах колишній боєць Роман Кашпур. На протезах він пробіг 84 кілометри за тиждень, мотивуючи інших поранених бійців повертатися до повноцінного життя.

Відомий також приклад учасника АТО Сергія Храпка. На протезі він пройшов пішки з Києва до Борисполя, збираючи донати для свого побратима.

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