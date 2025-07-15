Це один із проєктів, які Sony закрила після провалу Concord.

На тлі невдачі Concord, у розробку якого, за чутками, Sony вклала близько 200 мільйонів доларів, компанія почала масово скасовувати ігри-сервіси, на які робила велику ставку.

У мережу потрапили концепт-арти одного з таких скасованих проєктів - шутера від студії Deviation Games, закритої торік.

Із 12 заявлених лайв-сервісів від Playstation 8 уже скасовано. Один із них - та сама гра від Deviation, заснованої 2020 року колишніми ветеранами Call of Duty.

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У 2021-му стало відомо, що студія робить ексклюзив для PS5, але вже у 2023-му з'явилися повідомлення про припинення розробки. А через рік стало офіційно відомо і про закриття самої студії, що остаточно підтвердило загибель проєкту.

Нещодавно в портфоліо одного з колишніх художників Deviation виявили концепт-арти. Судячи з дати на одному з файлів (2020 рік), це ранні напрацювання. Серед них - зображення футуристичних пістолетів, гвинтівок і гаджетів на кшталт силових рукавичок, а також елементи науково-фантастичного оточення.

Раніше колишній директор Playstation пояснив, чому великих великобюджетних ігор дедалі менше. Винна все та ж проблема роздутих бюджетів.

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