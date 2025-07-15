У мережу потрапили арти шутера від Deviation Games / Фото - Deviation Games

На тлі невдачі Concord, у розробку якого, за чутками, Sony вклала близько 200 мільйонів доларів, компанія почала масово скасовувати ігри-сервіси, на які робила велику ставку.

У мережу потрапили концепт-арти одного з таких скасованих проєктів - шутера від студії Deviation Games, закритої торік.

Із 12 заявлених лайв-сервісів від Playstation 8 уже скасовано. Один із них - та сама гра від Deviation, заснованої 2020 року колишніми ветеранами Call of Duty.

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У 2021-му стало відомо, що студія робить ексклюзив для PS5, але вже у 2023-му з'явилися повідомлення про припинення розробки. А через рік стало офіційно відомо і про закриття самої студії, що остаточно підтвердило загибель проєкту.

Нещодавно в портфоліо одного з колишніх художників Deviation виявили концепт-арти. Судячи з дати на одному з файлів (2020 рік), це ранні напрацювання. Серед них - зображення футуристичних пістолетів, гвинтівок і гаджетів на кшталт силових рукавичок, а також елементи науково-фантастичного оточення.

Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025
Фото Deviation 15 липня 2025

Раніше колишній директор Playstation пояснив, чому великих великобюджетних ігор дедалі менше. Винна все та ж проблема роздутих бюджетів.

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