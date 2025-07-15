Закон дозволяє одночасне належання особи до громадянства двох або більше держав.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України", підписано головою держави сьогодні, 15 липня.

В законі сказано, що множинного громадянства - це одночасне належання особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

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Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що підписав закон про множинне громадянство, і це дозволить створити більше реальних юридичних основ для єдності мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Також Зеленський повідомив, що підписав ухвалені сьогодні, 15 липня, документи, зокрема, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

"Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", - наголосив Зеленський.

Він додав, що завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями буде можливість забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.

"А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї",- додав він.

Президент України повідомив, що доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів, зокрема, почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.

Закон про множинне громадянство в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада країни підтримала запровадження множинного громадянства в Україні 18 червня 2025 року. Це рішення підтримало 243 народних депутати України.

Ухвалений закон встановлює допустимі випадки множинності громадянства, визначає особливості набуття громадянства України та його поновлення, а також переглядає підстави для втрати громадянства України.

Передбачаються випадки дозволеного множинного громадянства, у разі:

одночасного набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства, якщо він неотримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями;

набуття громадянином України громадянства держав із встановленого Кабміном переліку.

Для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на українське громадянство.

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