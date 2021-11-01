Середня заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні становила 14,3 тис.грн.

Роботодавці пропонують середню зарплату для ТікТок-фахівця приблизно 19 тис. 600 грн по Україні, а по Києву ця цифра становить 29 тис.грн.

Про це повідомляється на сайті кадрового порталу Grc.ІА.

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"Вакансії ТікТок. Кількість по Україні - 17, з них 12-по Києву, це 71%. Середню заробітну плату роботодавець пропонує приблизно - 19 тис.600 грн по Україні та по Києву ця цифра становить 29 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під ТікТок-спеціалістом роботодавець може мати на увазі ТікТок-продюсера, помічника блогера, direct-менеджера, ком'юніті-менеджера, сторіс-мейкера, візуал-менеджера та інших.

"Якщо говорити про діяльність ТікТок-продюсера, то для цієї посади потрібно мати навички відеомонтажу, знати інструменти аналітики, розбиратися в нових трендах і вміти оперативно впроваджувати їх в профіль", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для посади помічника ТікТок-блогера – асистента особистого бренду – потрібно мати знання у сфері менеджменту, вміти вести ділове листування і добре володіти Google-інструментами.

TikTok:

TikTok - китайський соцмедійний додаток для створення і поширення відео та онлайн-трансляцій. Сервіс запущений у вересні 2016 року китайською компанією ByteDance. Це найпопулярніша платформа для коротких відео в Азії, яка поширилася на інші частини світу і швидко набирає популярність.

Середня зарплата в Україні:

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.345 грн.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла у порівнянні з вереснем 2020 року на 18,7% - до 14 тис.

Автор: Богдан Слуцький