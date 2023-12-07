В Євросоюзі визначили список компаній, які можуть допомагати Росії обходити санкції.

В четвер, 7 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна негайно розібратись зі "списком компаній", залучених до постачання Росії товарів подвійного призначення. Він вказав, що країни ЄС незабаром обговорять, чи запроваджувати санкції проти цих суб'єктів господарювання, пише Politico.

У виданні відзначили, що близько 13 компаній, розташованих у Китаї, перебувають у полі зору ЄС, оскільки блок прагне посилити боротьбу з витоком товарів подвійного призначення, що експортуються до Росії. За відсутності адекватних гарантій з боку Пекіна лідери ЄС, які збираються наступного тижня в Брюсселі, можуть назвати ці компанії.

"Ми визначили список компаній, які, ймовірно, грають роль в обході наших санкцій, і, зважаючи на нагоду ... під час саміту, ми погоджуємося, що важливо заглибитися в деталі. Ми щиро сподіваємося, що сьогодні нас почують, і тоді Китай запровадить відповідні заходи", – заявив Мішель журналістам після переговорів в Пекіні.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка відповідає за розробку майбутнього пакету санкцій, закликала президента Китаю "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

За словами журналістів, китайське державне агентство "Сіньхуа" не повідомило, як Сі відреагував на вказані попередження. Водночас він сказав, що обидві сторони повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином врегулювати розбіжності за допомогою конструктивного діалогу".

Саміт ЄС-Китай – перший особистий саміт за останні чотири роки. Пекін, за словами Сі, "готовий розглядати ЄС як ключового партнера в економічній і торговельній співпраці, пріоритетного партнера в технологічному співробітництві і надійного партнера в промислових і виробничо-збутових ланцюжках".

Поставки товарів подвійного призначення до РФ

Раніше УНІАН писав, що керівництво ЄС повідомило державам-членам, що Об'єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до Росії товарів подвійного призначення, що використовуються у військових цілях в Україні.

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