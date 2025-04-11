Президент США звинуватив мексиканських чиновників у невиконанні договору.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці новими митами і санкціями. Новий виток ескалації спричинений водною суперечкою на південному кордоні.

"Мексика винна Техасу 1,3 мільйона акр-футів води (1,6 гігатонн, - УНІАН) за Договором про водопостачання 1944 року, але Мексика, на жаль, порушує свої зобов'язання за Договором", - цитує Трампа видання Axios.

Йдеться про угоду 1944 року, згідно з якою Мексика має постачати до США 1,75 мільйона акр-футів води протягом п'яти років.

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"Це дуже несправедливо, і від цього сильно страждають фермери Південного Техасу. Минулого року єдиний цукровий завод у Техасі закрився, тому що Мексика крала воду в техаських фермерів. Я стежитиму за тим, щоб Мексика не порушувала наших договорів і не завдавала шкоди нашим техаським фермерам. ... Ми посилюватимемо наслідки, включно з митами і, можливо, навіть санкціями, доки Мексика не виконає договір і не віддасть Техасу ту воду, яка йому належить!" - заявив президент США.

До кінця 2024 року Мексика поставила тільки 488 634 акр-футів води з жовтня 2020 року, згідно з даними Комісії з міжнародних кордонів і водних ресурсів США.

Минулого місяця Бюро у справах Західної півкулі Держдепартаменту заявило, що "триваючі перебої з постачанням води" Мексикою "призводять до занепаду американське сільське господарство", особливо фермерів у долині Ріо-Гранде.

"У результаті... вперше США відхилять прохання Мексики про створення спеціального каналу для доставки води з річки Колорадо до Тіхуани, що не передбачено договором", - ідеться в повідомленні.

Мексиканські чиновники стверджують, що нестача води спричинена екстремальною посухою, спричиненою зміною клімату.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум, відповідаючи на скарги Трампа, заявила, що "тією мірою, якою вода доступна, Мексика дотримується" договору. За її словами, вона доручила урядовим чиновникам "негайно зв'язатися" з Міністерством сільського господарства США і Держдепартаментом і "впевнена, що, як і з інших питань, угоду буде досягнуто".

Мита Трампа щодо Мексики - головні новини

У лютому президент Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на більшість товарів, імпортованих із Канади та Мексики, починаючи з 4 березня.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про намір вжити економічних заходів у відповідь на дії США.

4 березня стало відомо, що Трамп розглядає можливість послаблення митних тарифів для Мексики та Канади.

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