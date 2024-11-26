Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар послався на попередній виняток.

Туреччина веде переговори зі США та Російською Федерацією, намагаючись домогтися послаблення американських санкцій, щоб платити "Газпромбанку" за імпорт російського газу.

Видання Reuters пише, що минулого тижня США ввели нові санкції проти російського "Газпромбанку". Туреччина імпортує майже весь необхідний їй газ, і Росія є головним постачальником, забезпечуючи понад 50% трубопровідного імпорту.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар послався на попередній виняток, наданий Анкарі, коли Вашингтон запровадив санкції проти Ірану, і сказав, що Туреччині потрібно щось подібне щодо "Газпромбанку", щоб забезпечити поставки.

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"Ці санкції торкнуться Туреччини. Ми не зможемо платити, а якщо ми не зможемо платити, то не зможемо купувати товари. Міністерство закордонних справ веде переговори", - сказав Байрактар.

Окремо турецький чиновник повідомив, що представники турецького і російського міністерств закордонних справ, торгівлі та фінансів, а також центральних банків зустрілися в понеділок, щоб обговорити дії США та їхній вплив на двосторонню торгівлю енергоресурсами.

Він додав, що Туреччина почала переговори з американськими колегами ще до оголошення санкцій щодо Газпромбанку, оскільки зазвичай Вашингтон спочатку оголошує про введення санкцій, а потім надає винятки.

Анкара і Москва хочуть створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання більшої кількості підводних трубопроводів через Чорне море. В енергетичному секторі Туреччина також залежить від Росії у імпорті близько половини сирої нафти, а також будує за допомогою РФ атомну електростанцію.

Санкції проти "Газпромбанку" - останні новини

Вашингтон запровадив проти одного з найбільших банків Російської Федерації санкції. Причиною стало те, що Москва використовувала його для закупівель військової техніки і виплат військовим та їхнім сім'ям.

При цьому європейські країни, які досі купують російський газ, платять за поставки саме через "Газпромбанк". Таким чином, введення санкцій може закрити цю можливість.

Своєю чергою в Угорщині заявили, що введення санкцій США щодо "Газпромбанку" ставить під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

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