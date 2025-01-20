Незабаром у "Дії" відновлять доступ до онлайн-послуг реєстрів.

У понеділок, 20 січня, відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки з боку Росії, повідомила пресслужба відомства на Facebook-сторінці.

Зазначається, що уже працюють такі реєстри: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, автоматизована система виконавчого провадження, електронний реєстр апостилів, Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність", Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

При цьому наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

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"Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що у найближчий час на порталі та в застосунку "Дія" буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних із зазначеними реєстрами.

Кібератака на державні реєстри: що відомо

19 грудня 2024 року відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Тоді внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

5 січня через відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану в "Дії" знову стали доступними такі послуги, як виписки про місце проживання дітей, актуалізація даних про місце проживання дітей, соціальні виплати - субсидії, допомога сім'ям із дітьми.

9 січня повідомлялося про відновлення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Зазначалося, що з відновленням роботи реєстру запрацює низка онлайн-послуг за допомогою "Дії".

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