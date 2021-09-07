Стартова ціна об'єкта становить 1,39 млрд грн.

Аукціонна комісія затвердила дату проведення аукціону з приватизації 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") - 27 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

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За словами голови ФДМУ Дмитра Сенниченка, цей аукціон стане важливим етапом на шляху залучення масштабних інвестицій в економіку України через приватизацію.

"Прозора приватизація дозволить не тільки зняти тягар з бюджету, а й залучити реальні інвестиції та створить умови для збереження і модернізації виробництва, яке має потенціал. Від приватизації виграють всі - і працівники, яким заборгували зарплати, і місто Київ, яке замість покинутої території отримає проекти комплексного розвитку, і державний бюджет у вигляді погашення боргів у розмірі 500 млн грн, а також мільярдні надходження від приватизації", – зазначив Сенніченко.

Завод "Більшовик":

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році на Нижегородської ярмарку заводу присуджена золота медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

10 Травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

Приватизація заводу: що необхідно знати

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації.

30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність Київський завод "Більшовик".

Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації в Україні повинні пройти цього літа, про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, серед пріоритетних об'єктів: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Президент Готель" і перший київський машинобудівний завод "Більшовик".

Фонд державного майна планує цього року приватизувати "Перший Київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик"). Планується, що територія підприємства, а це 35 гектарів, буде використана під забудову.

1 вересня Кабінет міністрів схвалив умови приватизації заводу. Стартова ціна підприємства становить 1,39 млрд грн.

Автор: Дмитро Шварц