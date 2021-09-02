Дату аукціону приватизаційна комісія визначить найближчими днями.

Кабінет міністрів схвалив умови приватизації Першого Київського машинобудівного заводу (заводу "Більшовик").

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

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"Як то кажуть, тепер справа за малим (не дуже) - знайти разом з представником Big-4, KPMG Україна, інвесторів для цього активу. Можливо, когось зі Швейцарії, тому що історія ж циклічна, чи не так?",- написав він.

За словами Сенниченка, стартова ціна підприємства - 1,39 млрд грн. "Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру. Крім того, вже традиційно для української приватизації останніх років, ми припускаємо чіткі та справедливі соціальні та економічні гарантії", - додав він.

Дату аукціону приватизаційна комісія визначить найближчими днями.

Завод "Більшовик"

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році на Нижегородської ярмарку заводу присуджена золота медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

10 травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

Приватизація заводу: що необхідно знати

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації.

30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність Київський завод "Більшовик".

Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації в Україні повинні пройти цього літа, про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, серед пріоритетних об'єктів: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Президент Готель" і перший київський машинобудівний завод "Більшовик".

Фонд державного майна планує цього року приватизувати "Перший Київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик"). Планується, що територія підприємства, а це 35 гектарів, буде використана під забудову.

Автор: Дмитро Шварц