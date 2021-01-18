АТ "ОГХК" знаходиться під управлінням Фонду державного майна і готується до приватизації, наміченої на 1 квартал цього року.

У Фонді державного майна України вважають, що правоохоронні органи, нібито скоординовані олігархічними групами, здійснюють компанію з тиску на АТ "ОГХК" для зриву приватизації підприємства. Слідчі дії відбуваються з численними порушеннями, а менеджмент піддається нападкам, що включає крадіжку техніки і документів, а також підпал автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду держмайна.

Так, минулого тижня правоохоронці при проведенні слідчих дій допустили грубі процедурні порушення. При цьому саме розслідування, нібито розпочате в серпні 2020 року, стосується контракту, укладеного тільки в жовтні - двома місяцями пізніше.

Ще навесні минулого року менеджмент підприємства зазнав нападок з боку зловмисників. Вони підпалили машину одного з керівників ОГХК. Тоді ж була вкрадена Робоча документація і техніка його колеги.

"Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити і відкотити назад приватизації держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників і олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні", - наводить слова голови Фонду держмайна Дмитра Сенніченка прес-служба.

На самому підприємстві раніше заявили, що подібний тиск ставить під загрозу контракти ОГХК з підрядниками американської корпорації Boeing, а також лідерами азіатського ринку.

АТ "ОГХК" знаходиться під управлінням Фонду державного майна і готується до приватизації, наміченої на 1 квартал цього року. За підсумками 2020 року підприємство отримало рекордний прибуток - 600 млн грн, що в 6 разів перевищило показник 2019 року. Очікується, що стартова ціна приватизаційного аукціону складе кілька мільярдів гривень.

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Автор: УНІАН