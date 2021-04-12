На реалізацію проєкту в 2021 році передбачено 190,6 млн грн.

У рамках президентської програми «Велике будівництво» у Харкові почали зведення нового лікувально-діагностичного корпусу онкологічного центру. Вже розпочато роботи з монтажу першої колони, до цього тривав процес підготовки. Про це повідомляє Харківська ОДА.

10 квітня з ходом робіт ознайомилась голова Харківської ОДА Айна Тимчук.

«Наразі триває монтаж першої колони, від якої залежить уся конструкція нашого об'єкту. У конструкції в середньому 18 виробів. До цього проводили посилення, армування каркасу. Всі ці роботи велися і ведуться на цей час», - розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Харнам.

Наразі на будівництві роботи виконують три бригади. Також тривають роботи з монтажу баштового крана, за допомогою якого будуть встановлювати змонтовані колони. У 2021 році на об’єкті планують провести роботи першої та другої черги будівництва. Зокрема, планується проведення робіт з облаштування покрівлі, стінових огороджень, провести скління. Також планується монтаж газової котельні, щоб при додатковому виділенні коштів виконувати внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування інженерних мереж.

На реалізацію проєкту в 2021 році передбачено 190,6 млн грн. Наразі це субвенція з державного бюджету, кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету.

Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, в другій половині цього року у рамках президентської програми має розпочатися реконструкція обласних лікарень.

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Автор: Григорій Бондар