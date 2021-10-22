Попит на первинну нерухомість у вересні був найвищим: 84% претендентів цікавилися нерухомістю на первинному ринку і 16% — на вторинному.

Середня ціна на квартири на первинному ринку в Києві у вересні 2021 року склала 1271 дол./ кв. м, що на 3,4% вище вартості в серпні.

Як повідомили в групі компаній з надання послуг з пошуку та просування нерухомості Address Group, безперервне зростання зберігається вже 5 місяців.

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"У категорії однокімнатних квартир ціна зросла на 6,6% (1411 дол./ кв. м), двокімнатні зросли на 1,5% (1235 дол./ кв. м), медіанна ціна трикімнатних квартир становила 1170 дол./ кв. м., що більше на 2,5%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що така динаміка свідчить про зростання інвестиційного попиту на нерухомість і "вимивання" найменш дорогих квартир з ринку. Лідерами зі зростання цін стали Печерський (10%) і Голосіївський (9%) райони, які після змін в характеристиці запитів інвесторів є найбільш привабливими районами для інвестицій з високою часткою нового будівництва.

Попит на первинну нерухомість у вересні був найвищим: 84% претендентів цікавилися нерухомістю на первинному ринку і 16% — на вторинному.

При цьому медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку у вересні в столиці становила 1372 дол./кв. м.

"Рівень медіанних цін на найбільш ліквідні 1-кімн. і 2-кімн. квартири на вторинному ринку збільшився на 1,8%, тим самим сформувавши значну цінову різницю з 3-кімн. і 4-кімн. квартирами. Оскільки показник у категорії багатокімнатних квартир зменшився на 9,3%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ціна в районах на квартири на вторинному ринку зі значним обсягом пропозиції, які не є інвестиційно-привабливими (Дарницький, Дніпровський, Солом'янський) знизилася на 6-11%. Значне зростання цін зафіксовано лише в Оболонському районі столиці.

Ціни на житло в Україні:

У 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, ціни на житло зросли на 8,8%. Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 6,9%, на вторинному - на 9,8%.

Ціни на житло в Україні у квітні-червні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.

За три квартали 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні, у порівнянні з вартістю на кінець минулого року, зросли в середньому на 13,8%.

За прогнозами фахівців з нерухомості (ріелторів) України, до кінця року вартість житла на первинному ринку зросте на 5-10%, на вторинному - до 7%.

Автор: Богдан Слуцький