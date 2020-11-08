Кросівки можуть витримати до 2,4 млн кроків.

Стартап Thousand Fell (США) створює перші в світі кросівки, повністю придатні для вторинної переробки.

Про це повідомляє Greenqueen.

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Бренд Thousand Fell, прагнучи змінити реальність взуттєвої індустрії, коли 97% продукції опиняється на звалищах, створив лінійку кросівок з матеріалів, які можна на 100% переробити.

Покриття кросівок являє собою смолу на біологічній основі, виготовлену з кукурудзяних відходів. Касторова олія використовується для пом'якшення самого покриття, а бар'єр з натурального кварцу забезпечує його водостійкість і захист від плям. При цьому кросівки Thousand Fells надміцні - і можуть витримують до 2,4 млн кроків.

"Кожна пара поєднує в собі продуманий дизайн з сучасними і екологічно чистими матеріалами, що робить їх міцними, зручними і придатними для вторинної переробки. Наша продукція розрахована на тривалий термін служби", - йдеться в заяві компанії.

Топові моделі цієї осені

У вересні 2020 року були названі топ-3 моделі кросівок, які будуть на піку популярності цієї осені.

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Автор: УНІАН