РФ і Китай сформували тіньовий альянс і спільно готуються до світової війни, - Der Spiegel

Росія ділиться власним досвідом сучасної війни, а Китай допомагає технологіями і військовими компонентами.

Росія та Китай поглиблюють військову співпрацю на тлі війни в Україні, зокрема спільно працюючи над нейтралізацією американського супутникового зв'язку Starlink. Про це пише німецьке видання Der Spiegel за результатами багатомісячного розслідування, проведеного спільно з партнерами.

У розпорядженні авторів опинилися внутрішні документи, презентації, списки учасників закритих зустрічей та матеріали щодо спільних оборонних проєктів Москви й Пекіна. Як йдеться у публікації, одним із ключових епізодів стало секретне засідання Російсько-китайського форуму військових технологій, яке відбулося 10 грудня 2024 року в Єкатеринбурзі. На зустріч прибули близько 80 високопосадовців, військових і представників оборонної промисловості двох країн. Для учасників навіть запровадили спеціальний дрес-код, а всі матеріали форуму підлягали суворому режиму секретності.

Автори зазначають, що саме отримані документи дозволили встановити значно глибший рівень взаємодії між Москвою та Пекіном, ніж було відомо раніше. За їхніми даними, сторони не лише обговорюють постачання технологій подвійного призначення, а й аналізують можливі сценарії протидії західній військовій інфраструктурі.

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Розслідування також ставить під сумнів офіційні заяви Пекіна про нейтралітет у війні Росії проти України. Як пише видання, європейські спецслужби мають інформацію про підготовку російських військових для роботи з китайськими безпілотниками, а Китай допомагає Росії розвивати технологічні рішення для ведення сучасної війни.

Особливу увагу, за словами журналістів, учасники форуму приділяли системі супутникового зв'язку Starlink, яка стала критично важливою для українських військових. У документах наголошується, що російські та китайські експерти вивчали можливості обмеження роботи цієї системи.

Крім цього, документи свідчать про плани створення спільних систем протиракетної та протиповітряної оборони нового покоління. За інформацією Der Spiegel, відповідні переговори між представниками оборонних структур двох держав розпочалися ще у 2023 році в Москві.

На думку авторів розслідування, між Росією та Китаєм формується своєрідний розподіл ролей: Москва ділиться бойовим досвідом, отриманим під час війни проти України, тоді як Пекін забезпечує партнерство сучасною електронікою, напівпровідниками та виробничими можливостями.

"Між Москвою та Пекіном формується військове партнерство з розподілом функцій, у якому обидві сторони закривають власні прогалини", - йдеться у публікації.

Журналісти наголошують, що така співпраця змінює безпекову ситуацію не лише для України, а й для країн НАТО, адже дедалі тісніше пов'язує європейський та азійський театри потенційних конфліктів.

Російсько-Китайська співпраця

Як писав УНІАН, у травні Росія та Китай підписали декларацію, де оголосили себе конструктивними силами та заявили про намір створити новий світовий порядок. У документі наголошується на поліцентричності сучасного світу та зростанні ролі країн Азії, Африки, Латинської Америки й інших регіонів.

Москва і Пекін критикують "гегемонізм" та односторонні силові підходи, натякаючи на США, але самі порушують проголошені принципи. Серед заявлених засад – повага до суверенітету, рівноправні відносини, відмова від розширення військових альянсів і вирішення конфліктів мирним шляхом.

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