Документ, який днями збурив український інфопростір, відображає лише позицію Мінфіну США, кажуть в українському уряді.

Наступного тижня Україна відправить до Вашингтона команду переговорників для узгодження нового проекту угоди щодо цінних мінеральних ресурсів України. Про це в коментарі Associated Press повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

"Новий проект угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається", - сказала вона.

Планується, що до складу української переговорної делегації увійдуть представники чотирьох міністерств – економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

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Наприкінці березня ЗМІ розповсюдили зміст нової версії угоди, запропонованої американцями. Вона викликала обурення громадськості через жорсткі умови для України, які журналісти та експерти називали кабальними. Українські посадовці більш обережні в коментарях.

"Те, що ми маємо зараз, — це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція"", — сказала Свириденко.

За її словами, Україна має намір визначити свої червоні лінії та основні принципи, на яких має базуватися угода.

"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в Інтернеті. Нам потрібно сісти командами та продовжити розмову особисто. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", – сказала міністр.

Свириденко відмовився розкривати, як офіційний Київ насправді сприйняв запропоновану американцями версію угоди. За її словами, вже з’явився більш детальний документ про створення спільного фонду для управління доходами від українських ресурсів, в якому американці виклали своє бачення його структури та функціонування.

"Ми дуже зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам. Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", — сказала Свириденко.

Угода про українські ресурси: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці березня США передали Києву нову версію угоди про корисні копалини. Незабаром її зміст став відомий широкому загалу. Одразу з’явилося чимало критики щодо цього документу, оскільки він не лише надавав США першочергове право на отримання прибутків від українських ресурсів, але й фактично передавав під контроль США управління родовищами та будь-якими новими інфраструктурними проектами в Україні.

Аналітики звернули увагу, що в такому вигляді угода заблокує Україні шлях до Євросоюзу. Дехто навіть припускав, що це і є справжньою метою американців.

Навіть президент Володимир Зеленський був змушений публічно заявити, що угода зі США не повинна стати на заваді українській євроінтеграції.

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