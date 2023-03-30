Загалом до Єгипту країна вже експортувала 1 млн тонн агропродукції.

З портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством, серед яких балкер з пшеницею для Єгипту.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. Йдеться про судно SERENITY IBTIHAJ з 27 тис. тонн пшениці на борту.

"З початку роботи "Зернової ініціативи" 44 судна експортували до цієї африканської країни 1 млн тонн української агропродукції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Єгипет - найбільш густонаселена країна серед арабських держав та третя за чисельністю населення в Африці. Оскільки там зараз вирує фінансова криза, країна значно залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни.

"Ці потреби країни здатна забезпечити планомірно працююча "Зернова ініціатива". На останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Вона буде відправлена наступного місяця", - повідомили у міністерстві.

Як додається, з 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Також йдеться про те, що міжнародна спільнота могла б отримувати більше української агропродукції, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден в Босфорі.

Станом на вечір 30 березня, 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

Україна створила масштабну "зернову ініціативу" у 2022 році

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Південний" та Одеського порту та створення безпечних маршрутів.

Водночас росіяни у Спільному координаційному центрі "зернового коридору" всіма доступними шляхами та під вигаданими приводами блокують інспекції суден з українським продовольством у Босфорі та реєстрацію нових суден.

Із середини листопада "зернову ініціативу" продовжили на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

18 березня 2023 року міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що реалізацію "зернової ініціативи" продовжено ще на 120 днів.

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