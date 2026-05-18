Україна створила свою першу керовану авіабомбу: вона вже готова до застосування (відео)

Бомба від Brave1 має бойову частину 250 кг.

Перша українська керована авіаційна бомба (КАБ) готова до бойового застосування,її розробка тривала 17 місяців. Про це повідомив в Telegram міністр оборони України Михайло Федоров.

"Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування", - зазначив він.

За його словами, КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. При цьому додав, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Федоров повідомив, що бойова частина бомби - 250 кг. Зазначає, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Міністр сказав, що незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. При цьому додав, що Україна масштабує рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни.

Особливості КАБів

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Антон Міхненко зазначав, що старі розробки КАБів, які були ще до 2014 року, не враховують поточну складну радіоелектронну обстановку, тому перед фахівцями складна задача щодо подалання засобів електронного придушення з боку противника.

Він зауважив, що питання створення керованих авіаційних бомб піднімалось достатньо давно, ще до повномасштабного вторгнення РФ.

За його словами, до 2014 року були певні вітчизняні розробки, які наші виробники робили для того, щоб удосконалити той арсенал, який є. Пропонувалось просто використовувати ті авіаційні бомби, які в нас були на складах зберігання, додаючи до них відповідні елементи для того, щоб можна було скеровувати їх точно в ціль. Були вітчизняні компанії і вони зараз теж функціонують, які якраз ці розробки мали і реалізовували. Але на той момент воно не знайшло свого споживача в Міністерстві оборони України.

За його словами, ті розробки, які були ще до 2014 року, вони не враховують поточну складну радіоелектронну обстановку.

В 2025 році видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про випробування в Україні власної КАБ, здатної уражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Зазначалось, що у майбутньому планується досягти дальності ураження до 80 кілометрів. Видання отримало від розробника відео випробувань, коли український КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24. Вартість одного виробу тоді становила становить 1 200 000 гривень, або 25 тисяч доларів.

