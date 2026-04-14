Зеленський показав 56 видів української зброї, яка з’явилася під час війни

Йдеться, зокрема, про сім ракет та 6 наземних роботизованих комплексів.

У зверненні з нагоди Дня зброяра президент України Володимир Зеленський показав 56 видів української зброї, що з’явилася в умовах війни та вже довела свою ефективність.

Як повідомляє Офіс президента у своєму Telegram-каналі, серед них - 31 дрон: далекобійні дрони, FPV, бомбери, розвідники, ударні камікадзе та перехоплювачі, 7 ракет, 4 засоби радіоелектронної боротьби, 6 наземних роботизованих комплексів, одна ППО-турель, 3 безекіпажні морські комплекси та 4 спеціалізовані бронеавтомобілі.

Далекобійна українська ракетна зброя

Йдеться, зокрема, про далекобійну крилату ракету наземного базування "Фламінго", серійне виробництво якої стартувало у 2025 році. Вона здатна вражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів і нести бойову частину вагою понад тонну.

Також це крилата ракета-дрон "Рута", яка призначена для ударних і розвідувальних завдань та має дальність польоту до 300 км. Її почали постачати українським захисникам у 2024 році.

Реактивний ракетодрон "Пекло" - має велику швидкість і високу маневреність; дальність його польоту - до 700 км, а бойова частина - від 23 кг.

Протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун" - призначена для знищення надводних цілей і наземних об’єктів. Дальність її ураження - до 300 км, бойова частина - 150 кг.

Далекобійна ракета-дрон "Паляниця", яка оснащена турборакетним двигуном та була вперше успішно застосована в серпні 2024 року.

Реактивна система залпового вогню "Вільха" з коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів.

Далекобійні українські дрони

У цій категорії йдеться, зокрема, про далекобійний ударний дрон-камікадзе "Січень", який почали застосовувати у 2023 році. Дальність його польоту - до 1400 км, а бойова частина - до 40 кг.

Далекобійний ударний дрон-камікадзе "Лютий", що був прийнятий на озброєння у 2024 році. Він має дальність польоту до 2000 км, бойова частина - 50-75 кг.

Далекобійний дрон "Морок", який українські воїни почали застосовувати у 2023 році. Він може нести 30 кг на відстань до 800 км.

Крилата ракета-дрон "Барс", розроблена у 2024 році. Вона призначена для ураження цілей на відстані до 700-800 км. Це серійний масовий виріб, обладнаний малогабаритним турбореактивним двигуном.

Реактивний дрон-камікадзе "Обрій", який почали використовувати у 2023 році. Його дальність становить 800 км, а бойова частина - 10 кг.

А також далекобійний ударний дрон-камікадзе FP-1, що має дальність польоту до 1600 км та несе бойову частину до 120 кг. Його почали застосовувати у 2025 році.

Українські наземні роботизовані комплекси

Тут йдеться про RATEL Н, що перевозить вантаж і боєприпаси на позиції, евакуює поранених та встановлює додаткові технічні засоби.

"Терміт" - багатофункціональний НРК, розроблений для потреб логістики, евакуації поранених, мінування та вогневої підтримки.

"Ардал", призначений для виконання логістичних завдань, евакуації поранених, розвідки та доправлення боєприпасів.

Безпілотний наземний апарат "Рись", що використовується для перевезення вантажів, медичної евакуації, застосування дистанційно керованого озброєння.

Броньована роботизована платформа нового покоління "Змій", розроблена для транспортування вантажів, евакуації техніки та підтримки підрозділів у зоні бойових дій.

Важкий безпілотний наземний комплекс Protector для безпеки воїнів під час виконання логістичних і бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та пори року.

Крім того, це "Воля-Є", що призначений для вогневої підтримки підрозділів, розвідки та виконання завдань у зонах підвищеного ризику без залучення особового складу.

Українські морські дрони

Це, зокрема, багатоцільовий надводний дрон-камікадзе Sea Baby, який розробила Служба безпеки України для атак на російські кораблі та інші об'єкти в Чорному морі.

Багатоцільовий ударний морський безпілотник Magura V5, розроблений для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Magura V5 став першим у світі безпілотником, що потопив військовий корабель.

Морський безпілотний бойовий комплекс Sargan-3000. Це багатоцільова платформа, що пройшла випробування та стала на озброєння Військово-морських сил України. Ці безекіпажні катери відрізняються високою маневреністю та здатні виконувати ударні завдання.

Уперше в історії війни позицію ворога захопили виключно НРК та дронами

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уперше в історії російсько-української війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами. Було задіяно наземні роботизовані комплекси та дрони.

Він зауважив, що розробки "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля", а також інші українські НРК лише за три місяці виконали на фронті понад 22 тисячі місій.

