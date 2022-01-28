За результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів у Канаду зріс майже вдвічі – з 81,3 до 160,1 мільйонів доларів США

Україна та Канада готуються до розширення Угоди про вільну торгівлю між країнами (CUFTA).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що обговорила шляхи вдосконалення торговельних домовленостей з міністром зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг.

"CUFTA забезпечує умови доступу до ринків, більш передбачуване і прозоре торгове середовище. Так, за результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів у Канаду зріс майже вдвічі – з 81,3 до 160,1 мільйона доларів США. Глобальні зміни на міжнародних ринках вимагають актуалізації CUFTA. Український та канадський бізнес перш за все зацікавлений у сфері послуг, електронній торгівлі, телекомунікаціях, захисті навколишнього природного середовища. Ми маємо забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо – для підприємств малого та середнього бізнесу", - написала вона.

За її словами, пріоритет команди уряду та Офісу президента – посилити мережу стратегічних партнерів України, наповнюючи партнерства "живими проєктами" для реального сектору економіки.

Читайте такожУкраїна розраховує підписати "промисловий безвіз" із ЄС у 2022 році - ШмигальЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів протягом цього року планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Тунісом та Йорданією, а також оновити торговельну угоду зі Сполученими Штатами Америки.

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