Водночас, Київ не займатиметься "збройною благодійністю" і не допомагатиме тим країнам, яким байдужа Україна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї буде покриватися завдяки керованому експорту деяких видів української зброї, наявної у більшому обсязі, ніж потрібно на фронті.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні, сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головна тема Ставки – це виробництво української зброї.

"Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року, також що потрібно на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, підтримки достатньої нашої сили", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив президент, йдеться і про достатнє фінансування на виробництво зброї в Україні, і про виробництво разом із партнерами, а також про постачання в Україну того, що виробляють партнери самі.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси. Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні", - наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим, він навів приклад "морських дронів", на які розраховує світ і які в Україні є у профіциті, і протитанкової зброї, і деяких інших видів.

"Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт", - додав Зеленський.

Як пояснив глава держави, протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи.

"Перша платформа – для експорту та взаємодії зі США, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов’язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомогли", - відзначив Зеленський.

За його словами, зараз саме українці, саме українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, і це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій.

Як констатує президент, Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну:

"Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники".

Він зазначив, що багато про це говорили українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї:

"Є попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії".

Випуск зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, керівник компанії Braving, що виготовляє дрони, Олексій Завражний в інтерв’ю для УНІАН відзначає, що потрібно щонайменше 20 тисяч доларів на розроблення і тестування нового озброєння в Україні. Це якщо не враховувати матеріали та компоненти, не брати до уваги обладнання, приміщення, випробування, логістику, постійне переміщення виробництва, якихось втрат.

За його словами, на українському ринку дронів не задіяна половина виробничих потужностей через брак фінансування. Виробники готові виготовляти більше для потреб фронту, але коштів від держави не вистачає.

