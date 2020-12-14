За минулий рік українці придбали у Польщі 3,2 тисячі квартир. Здебільшого купували у великих містах - Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
Це на 40% більше від усієї нерухомості, яку купили іноземці у 2019 році.
Таким чином наші громадяни за минулий рік інвестували найбільше коштів у польську нерухомість. Останній раз українці так активно скуповували нерухомість у Польщі ще у 2015 році. Найчастіше житло купували у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.
Що цьому передувало
- У Києві та Одесі суттєво зросла вартість орендованого житла.
- За період карантину оренда в столиці збільшилась на 26%.
- Наразі діапазон цін сягає від 7 до майже 50 тисяч гривень.
- Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.
- Загалом, власники квартир почали частіше здавати житло під час карантину.
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