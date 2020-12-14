Найчастіше житло купували у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

За минулий рік українці придбали у Польщі 3,2 тисячі квартир. Здебільшого купували у великих містах - Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Це на 40% більше від усієї нерухомості, яку купили іноземці у 2019 році.

Таким чином наші громадяни за минулий рік інвестували найбільше коштів у польську нерухомість. Останній раз українці так активно скуповували нерухомість у Польщі ще у 2015 році. Найчастіше житло купували у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську.

Що цьому передувало

У Києві та Одесі суттєво зросла вартість орендованого житла.

За період карантину оренда в столиці збільшилась на 26%.

Наразі діапазон цін сягає від 7 до майже 50 тисяч гривень.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Загалом, власники квартир почали частіше здавати житло під час карантину.

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Автор: УНІАН