Рішення було прийнято на засіданні комісії.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України прийняла рішення про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку ПрАТ "Українська фондова біржа", яка є найстарішою фондовою біржею країни.

Як сказано в повідомлення на сайті НКЦПФР, рішення було прийнято на засіданні комісії 6 квітня.

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У тексті рішення зазначено, що прийнято воно "у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, згідно з наявними у комісії адміністративними даними протягом 2020 року".

Що цьому передувало

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала меморандум Кабінету Міністрів про взаєморозуміння з Агентством США з міжнародного розвитку USAID та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо створення Українського Міжнародного фінансового центру, який має привести до запуску повноцінного фондового ринку в країні.

Український Міжнародний фінансовий центр складатиметься з консультаційної ради, бюро зі зв'язків з інвесторами, арбітражного центру, універсальної біржі та фінансово-інфраструктурного холдингу.

Орієнтовний термін запуску проекту - осінь 2023 року.

Українська фондова біржа

Українська фондова біржа - перший в країні організований ринок цінних паперів, була зареєстрована 29 жовтня 1991 року у формі закритого акціонерного товариства.

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Автор: Дмитро Шварц