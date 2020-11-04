Компанію визнали кращою у номінації "Програма змін року".

Лідером конкурсу Risk Excellence Awards, що щороку проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці, стала українська група компаній "Метінвест". Вона була визнана кращою у номінації "Програма змін року".

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на "5 канал".

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"Найменші показники виробничого травматизму в Україні демонструє великий бізнес. Найменше потерпілих у гірничорудній, нафтогазовидобувній та хімічній металургії. Днями одна з таких українських компаній загалом виборола лідерство на щорічному конкурсі Risk Excellence Awards Міжнародного інститут з управління ризиками та безпекою праці. Група "Метінвест" стала переможцем у номінації "Програма змін року". Її представники кажуть, подавали свої досягнення у сфері охорони праці, а також - плани на майбутнє", - відзначив автор сюжету.

За його словами, "Метінвест" боровся за перемогу серед таких брендів як "Пепсіко", "Фуджі", "Мультіплекс", "Мідліст". І ця перемога, на думку представників компанії-переможця, матиме величезне значення для українського бізнесу загалом.

"Перемога на цьому конкурсі – це не тільки визнання обраного "Метінвестом" курсу від незалежної організації, що має величезну вагу на міжнародній арені. Це серйозний стимул для інших компаній в Україні, що впроваджують зміни, ділитися своїм досвідом і вчитися в інших", - підкреслив Павло Окара, менеджер з інновацій та проєктів групи "Метінвест".

Зараз за участі представників великого бізнесу у рамках проекту ЄС МОП напрацьовується новий закон, що має на меті змінити підходи до безпеки праці – і навчить бізнес діяти на упередження проблем, залучати аудиторів та інвестувати в оцінку ризиків.

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Автор: УНІАН