Решта 2% будуть лібералізовані для України з 2023 року.

З 1 січня 2021 року 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великобританії.

Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Відзначається, що у 2020 році було укладено угоду про вільну торгівлю з Великобританією, яка набуде чинності 1 січня.

Зокрема, документ надасть вільний доступ на британський ринок для 98% української продукції, а з 2023 для України будуть лібералізовані ще 2%.

Очікується, що угода значно поліпшить баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною та Сполученим Королівством, забезпечить переконливі можливості для бізнесу, вигідну співпрацю з українськими партнерами.

У Мінекономіки нагадали, що проводиться підготовка до нових угод з Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією та Китаєм. Крім того, Україна розширює можливості для преференційного експорту товарів на ринки ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Грузії в рамках Регіональної конвенції «ПанЕвроМед».

Серед інших результатів міжнародного співробітництва - активізація роботи з "промислового безвізу", що надасть додаткові торговельні преференції для українських експортерів, та визнання української системи сертифікації насіння країнами ЄС, що дозволить Україні повноправно брати участь у міжнародній торгівлі насінням.

"Це крок до визнання того, що українська аграрна продукція буде і надалі розширювати свою присутність на європейському ринку", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Угода Британії та ЄС

31 грудня 2020 року Угода про торгівлю та співробітництво Європейського Союзу і Великобританії після виходу останньої з ЄС набула чинності.

Всі 27 країн-учасниць Євросоюзу на рівні Комітету постійних представників (COREPER) 29 грудня схвалили тимчасове застосування угоди з 1 січня 2021 року. На наступний день глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і голова Євроради Шарль Мішель підписали документ, пізніше це зробив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Європарламент ратифікує угоду щодо "брекзиту" заднім числом на початку 2021 року.

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Автор: Інна Андаліцька