Королева Єлизавета Друга поставила печатку на угоді Великої Британії та ЄС про торгівлю та співробітництво. Раніше її схвалив британський парламент.

Угода про торгівлю і співробітництво Європейського Союзу і Великобританії після виходу останньої з ЄС набула чинності.

Як повідомляє DW, королева Великобританії Єлизавета Друга поставила печатку на документі в ніч на четвер, 31 Грудня.

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Кількома годинами раніше угода Лондона і Брюсселя про відносини після "брекзиту" була схвалена обома палатами британського парламенту.

Всі 27 країн-учасниць Євросоюзу на рівні Комітету постійних представників (COREPER) 29 грудня схвалили тимчасове застосування угоди з 1 січня 2021 року. Наступного дня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і голова Євроради Шарль Мішель підписали документ, пізніше це зробив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Європарламент ратифікує угоду щодо "брекзиту" заднім числом на початку 2021 року.

Вихід Великобританії з ЄС

Великобританія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня цього року, проте фактично до 31 грудня вона продовжує співіснувати з ЄС практично на старих умовах.

Переговори про майбутнє партнерство почалися 2 березня.

24 грудня Борис Джонсон повідомив, що Великобританія і Європейський Союз погодили угоду про умови економічного співробітництва після Brexit, тобто після 31 грудня цього року. Вона передбачає вільну торгівлю і відсутність митних зборів. Крім того, в ній прописані положення, що стосуються майбутньої співпраці Брюсселя і Лондона у сфері поліції і юстиції, а також соціального забезпечення громадян обох сторін.

30 грудня, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великобританією.

30 грудня 2020 року Палата громад (нижня палата парламенту) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підтримала угоду про торгівлю і співпраці з Європейським Союзом.

31 грудня завершується перехідний період, під час якого Лондон зберігає доступ до внутрішнього європейського ринку і залишається в Митному союзі. При цьому британська сторона зобов'язана дотримуватись правил Євросоюзу у всіх сферах, проте не бере участі в прийнятті рішень в ЄС.

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Автор: Тамара Отовська