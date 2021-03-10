Національний поштовий оператор "Укрпошта" почав приймати цифрові документи в мобільному додатку "Дія" для отримання міжнародних посилок з післяплатою.
Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.
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"Відтепер за цифровими документами у відділеннях "Укрпошти" можна отримати наступні послуги... отримання міжнародних посилок з післяплатою", - сказано в повідомленні.
Крім цього, сьогодні компанія почала приймати цифрові документи для отримання внутрішніх посилок з післяплатою від 5 тис.грн і поштових переказів (у тому числі переказів післяплати та митних платежів).
Що цьому передувало
У жовтні 2020 року "Укрпошта" почала приймати електронні закордонні паспорти в мобільному додатку "Дія" для ідентифікації особи при наданні послуг.
Також у жовтні "Укрпошта", Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу над цифровою трансформацією поштового оператора.
"Укрпошта"
"Укрпошта" – Національний поштовий оператор, що має найбільшу мережу в Україні - 11 тис. відділень.
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