Частина грошей з продажу буде спрямована на допомогу Збройним силам України.

"Укрпошта "сьогодні, 14 жовтня, запускає продаж нових марок "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Telegram.

"Як і обіцяли, запускаємо марки, присвячені нашим захисникам і захисницям. Це відмінний подарунок для ваших друзів і близьких, які зараз захищають нашу країну, а також можливість приєднатися до допомоги ЗСУ", - заявив Смілянський.

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Відзначається, що 8 гривень з продажу кожної марки будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

Марки "Укрпошти" і війна

12 квітня 2022 року "Укрпошта "ввела в обіг поштову марку" російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" тиражем 1 млн штук. "Російський військовий корабель, йди ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися, під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну - 24 лютого.

У травні було випущена марка "Російський військовий корабель ... все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

24 серпня державне підприємство "Укрпошта" випустило колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

1 вересня була презентована перша благодійна Марка "Укрпошти"- "Пес Патрон". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, інші кошти підуть на підтримку притулків для тварин.

Також з нагоди пошкодження Кримського мосту в "Укрпошті" анонсували випуск нової поштової марки.

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