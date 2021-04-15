Харківський авіаційний завод - головний хронічний боржник області.

Робітники Харківського авіаційного заводу сьогодні вранці вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованості по зарплаті: протестувальники перекрили Білгородське шосе і вулицю Дерев'янка з плакатами «ХАЗу — зарплату», «ХАЗу — роботу».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, акцію протесту організував і очолив голова профспілки Харківського авіаційного заводу Михайло Погорєлов, у страйку беруть участь близько 300 осіб.

Харківський авіаційний завод - головний хронічний боржник області. До лютого нинішнього року затримка по зарплаті становила рівно рік, в лютому 2021 року співробітникам видали по 800 гривень за лютий 2020-го. Загальна заборгованість підприємства перевищує 4 млрд грн., з яких половина — заборгованість перед державою, близько 400 мільйонів грн. - невиплачені зарплати співробітникам і ще майже 800 мільйонів гривень - заборгованість за кредитами.

Минулого року про готовність залучити $ 1 млрд інвестицій у розвиток і діяльність Харківського авіазаводу заявив відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Він підкреслював, що йому не важливий формат участі - купівля заводу або приватно-державне партнерство: «важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України».Уряд ставив без відповіді цю пропозицію бізнесмена, а про Харківський авіазавод, так само як про його долю, не згадували до останнього часу.

Харківський авіазавод - це вже другий страйкуючий у Харкові промисловий гігант, що представляє високотехнологічну індустрію. У перший день весни доведені до відчаю співробітники державного заводу "Електроважмаш" також виходили на черговий страйк, які для заводу стали нормою — лише таким чином співробітникам вдається "вибивати" з менеджменту підприємства борги по зарплатах. Після останнього страйку на Електроважмаші його керуючий в особі Фонду державного майна перекинув близько 40 млн грн з рахунків іншого підшефного підприємства — Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Так тимчасово вдалося погасити борги по зарплатах, але на Електроважмаші кажуть, що це тимчасовий захід — у заводу немає замовлень.

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Автор: Григорій Бондар