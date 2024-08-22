Ярослав Железняк зазначив, що без рішення парламенту ця програма не може запрацювати повноцінно.

Запровадження урядом національного кешбеку, тобто виплати компенсацій за придбання українських товарів, немає ніякого відношення до пожвавлення економіки і її не підтримують підприємці.

"Абсолютно популістська ініціатива, яка має відношення до якогось пожвавлення економіки приблизно так само як молот до балету. Тобто ніяк", - сказав народний депутат України Ярослав Железняк на брифінгу.

За його словами, це призведе до того, що "з нашої кишені і трохи з кишені міжнародників роздадуть на вітер 3 мільярди". Железняк переконує, що в уряду виникає проблема, бо для реалізації програми кешбеку не зможуть обійти Верховну Раду, оскільки потрібні, ухвалені нею рішення.

"Уряд прийняв експериментальний проект про запровадження оцього кешбеку за наші з вами гроші, але він для них же має декілька юридичних проблем. Перше, це гроші з Фонду підтримки підприємців, тобто фізичним особам будуть надавати гроші з фонду підтримки підприємців. Тут відбувається порушення бюджетного законодавства", - наголосив нардеп.

Він зазначив, що ще однією проблемою є те, що з трьох тисяч за кешбек люди повинні будуть сплатити податки.

"Ті гроші, які отримає людина - до 3 тисяч за кешбек – будуть оподаткуватися податком на доходи і військовий збіром, тобто 19,5%", - наголосив Железняк.

За його словами, без ухвалення ВРУ законопроекту, який уряд подавав в профільний комітет, щоб зробити податкову пільгу для цих грошей, цього не можна буде зробити без податків. Він нагадав, що, відповідно до урядової програми, отримані гроші за кешбек не можна буде знімати, а тільки використовувати "на іншу безглузду частину програми", зокрема, піти у ресторан і замовити іноземне вино, чи в кінотеатр, що ніяким чином не є підтримкою національного виробника.

"Ми не дамо провести ці зміни, ми будемо їх збивати", - наголосив Железняк.

При цьому вказав, що такі ініціативи уряду не підтримуються в Україні.

"Я не бачу жодної притомної людини, яка б хоч слово добре сказала про ці зміни або про цю ініціативу…Бізнес виступив проти, експерти виступили проти, депутати - проти, юристи, я впевнений, теж проти. Але в нас, ви ж знаєте, якщо президент сказав і хтось записав у блокнотик, то обов’язково треба вислужитись і це впровадити", - підкреслив Железняк.

Національний кешбек - що відомо

20 серпня Кабінет міністрів підтримав запуск Національного кешбеку, за яким українці зможуть отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що риєднатися до програми, яка повноцінно запрацює у вересні можна буде через державний застосунок "Дія". Там можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги.

Зазначається, що за отримані гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно й оплатити медичні послуги.

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