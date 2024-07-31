Зазначається, що нинішній президент Франції виявився досить марнотратним і погано планує візити.

Вечеря для короля Великої Британії Карла III, який зійшов на престол після смерті Єлизавети II, боляче вдарила по бюджету Франції минулого року. Єлисейський палац витратив на прийом майже 475 000 євро.

Видання Politico пише, що витрати Єлисейського палацу, пов'язані з дипломатичними та президентськими обов'язками, а також з адміністрацією, персоналом, безпекою та управлінням майном, досягли колосальної суми в 125 мільйонів євро, що призвело до скорочення бюджету на 8,3 мільйона євро.

Одним із найбільших чинників дефіциту стали дві розкішні державні вечері - з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та королем Карлом III.

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Макрон приймав главу британської держави у вересні минулого року у Версалі, куди на зоряний бенкет запросили щонайменше 160 осіб, зокрема співака Rolling Stones Міка Джаггера і британського актора Г'ю Гранта.

Вечеря, під час якої гості насолоджувалися блакитним омаром і рожевими макарунами, обійшлася президенту Франції майже в 475 000 євро, включно зі 165 000 євро на кейтеринг і понад 40 000 євро на вино, зокрема пляшку Шато Мутон Ротшильд 2004 року, та інші напої.

До різкого збільшення витрат призвело залучення постачальників їжі та декораторів зі сторони. Загальна сума - понад 400 000 євро.

Рахункова палата Франції, проте, визнала деякі зусилля з економії коштів, наголосивши на ощадливості Єлисейського палацу під час проведення "коктейлів на менш ніж 100 осіб" - заходів, під час яких зазвичай воліють використовувати власний кухонний персонал палацу, а не зовнішніх підрядників.

Рахункова палата також засудила погані навички французького президента в плануванні поїздок, вказавши на збитки в розмірі понад 830 000 євро, викликані скасуванням 12 поїздок. Одна тільки запланована, але скасована поїздка до Німеччини в липні 2023 року призвела до втрати майже 500 000 євро, здебільшого через транспортні та витрати на проживання.

Франція стала проблемою для Європи - останні новини

Ризики нової кризи в єврозоні зростають, але, ймовірно, умови для її виникнення ще до кінця не сформувалися. Головні побоювання пов'язані з Францією. Париж може вступити в період крайньої політичної нестабільності та бюджетного марнотратства, що може призвести до різкого зростання прибутковості французьких державних облігацій.

Згідно з прогнозами МВФ, коефіцієнт заборгованості продовжуватиме зростати і до 2029 року сягне 145% ВВП для Італії та 115% для Франції. Таким чином, коефіцієнти запозичень залишаться високими.

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