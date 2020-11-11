Касаційний господарський суд в складі Верховного суду підтвердив законність аукціону, на якому миколаївський бізнесмен Василь Капацина став власником суднобудівного заводу "Океан", повідомляє прес-служба підприємства.

Судові розгляди навколо заводу йшли протягом усього 2020 року.

Законність проведення аукціону, що відбувся в 2018 році, оскаржували компанії "Океан-Судноремонт", "Бельмонт Індастріз Інк" та "Пойзантер Холдінгз ЛТД".

Власник "Океану" Василь Капацина неодноразово звертався до правоохоронних органів, заявляючи, що банкрутство заводу, а потім і судові процеси, були організовані підставними особами на замовлення попереднього власника - російського олігарха Ігоря Юсуфова, колишнього міністра енергетики РФ.

З 2015-го по 2018-й рік підприємство знаходилося в стані банкрутства і готувалося до подальшого продажу з молотка. У грудні 2018 року завод продали на аукціоні за 122 мільйони грн. За умовами аукціону новий власник підприємства, миколаївський бізнесмен Василь Капацина виплатив борги підприємства, а також погасив заборгованість по зарплатні на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

У 2020 році, після того, як підприємство погасило борги і вийшло з кризи, знайшлися заявники, які вирішили оскаржити законність проведення аукціону. У лютому 2020 Господарський суд Миколаївської області підтвердив законність аукціону, а Південно-Західний апеляційний господарський суд в серпні залишив в силі рішення суду першої інстанції. Постановою Верховного суду від 10 листопада зазначені рішення залишені без змін.

“Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у питанні правомірності аукціону з продажу ЦМК ПАТ МСЗ Океан, що відбувся 03.12.2018. Це рішення нівелює численні спроби опонентів маніпулювати фактами та ставити під сумнів законність придбання українським інвестором Василь Капацина суднобудівного заводу”, - сказала арбітражна управляюча Ірина Сербін.

Після зміни власника, "Океан" почав відновлювати виробництво.

На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі. Підприємство також виконало кілька контрактів з виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці і Шулявського шляхопроводу в Києві.

На особисте прохання президента України Володимира Зеленського на заводі в гранично стислі терміни виробили металоконструкції для моста через річку Сіверський Донець біля станиці Луганській. На даний момент "Океан" виготовляє металоконструкції для нового моста в Запоріжжі. Крім того, завод відремонтував буксири «Очаків», «Ізмаілец» і «Зюйд», суховантаж ALICE, а також земснаряд «Ріон».

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Автор: УНІАН