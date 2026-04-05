На вагу золота: військова сировина побила усі рекорди в ціні

Вольфрам і сірка дорожчають через війну в Україні та на Близькому Сході.

Світові конфлікти на Близькому Сході та в Україні різко підвищують цінність деяких видів сировини, які раніше здавалися другорядними. Вольфрам, сірка та літій зараз на вагу золота, а вода може стати критично цінним ресурсом у регіонах конфлікту, пише Biznes w INTERIA.PL.

Вольфрам б’є рекорди

Ціна на вольфрам зросла понад на 500% за рік, до приблизно 2250 доларів за тонну.

Китай контролює 80% світового виробництва, а введення експортних обмежень у лютому 2025 року скоротило продажі на 40%.

Європейські виробники зброї, зокрема Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Nexter і польський завод Mesko, заявляють про різке зростання попиту на вольфрам.

США та Південна Корея готують нові шахти, а акції компанії Almonty Industries виросли понад на 120%, оскільки вона стає стратегічним виробником за межами Китаю.

Сірка дорожчає через перебої у постачанні

Ціна на сірку зросла з 600 юанів (84 долари) за тонну три роки тому до 6260 юанів (876 доларів) сьогодні.

Основні постачальники – країни Близького Сходу. Блокування Ормузької протоки скоротило світовий експорт і призвело до дефіциту.

Сірка необхідна для добрив, пластмас, фарб, мийних засобів і очищення палива; її дефіцит загрожує світовому виробництву продуктів харчування.

Літій – "стратегічна валюта енергетичної стабільності"

Ціна на літій зросла більше ніж на 100% за три місяці наприкінці минулого року. Він потрібен для літій-іонних акумуляторів, зеленої енергетики, центрів обробки даних і штучного інтелекту.

За словами Ілона Маска, літій стає ключовим елементом для енергетичної безпеки та критичної інфраструктури.

Навмисне руйнування водної інфраструктури в Ірані та Бахрейні під час війни робить воду стратегічним ресурсом. Аналітик Мартін Армстронг попереджає: обмеження води в умовах конфлікту можуть призвести до гуманітарної катастрофи та хаосу.

Сировина, яка раніше вважалася другорядною, тепер стає ключовим елементом геополітики та економічної безпеки. Вольфрам, сірка, літій і вода вже впливають на стратегію великих держав і виробників, а світові ціни на ці ресурси можуть змінюватися блискавично через конфлікти та перебої у постачанні.

Як повідомляв УНІАН, за даними торгового дому Darton Commodities, дефіцит кобальту у світі триватиме до кінця цього десятиліття через експортні обмеження з боку провідного виробника, Демократичної Республіки Конго.

Поставки акумуляторного металу з ДР Конго скоротилися минулого року після того, як уряд спочатку заборонив експорт у лютому, а потім запровадив суворі квоти з жовтня. Країна, на яку припадало понад 70% світових поставок кобальту, запровадила заходи для стримування надлишку та підвищення цін.

Вас також можуть зацікавити новини: