Зеленський 'під ялинку' звільнив голову Нацкомісії з цінних паперів

Руслан Магомедов займав посаду голови НКЦПФР з 23 лютого 2021 року.

Володимир Зеленський підписав указ №1018/2025 про звільнення Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

"‎Звільнити Магомедова Руслана Садрудиновича з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", – йдеться у повідомленні.

Причини звільнення не вказуються.

Хто такий Руслан Магомедов

Руслан Магомедов народився 5 травня 1984 року. У 2005 році він закінчив магістратуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "фінанси підприємств", після чого працював у Фонді державного майна.

У 2014 році Магомедов став членом Комітету з торгової діяльності асоціації "Українські Фондові Торговці". У жовтні 2016 року він був призначений радником голови правління ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

У 2020 році Магомедов обійняв посаду позаштатного радника керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. У лютому 2021 року Руслана Магомедова призначили головою НКЦПФР.

Відомо, що після початку повномасштабної війни Магомедов як голова НКЦПФР звертався до закордонних регуляторів та учасників ринку цінних паперів щодо обмеження доступу росіян до цінних паперів, які торгувалися та обліковувалися на закордонних майданчиках.

Керівницвто Нацкомісії з цінних паперів

Як повідомляв УНІАН, Зеленський призначив Магомедова на посаду очільника НКЦПФР 23 лютого 2021 року.

До нього регуляторний орган очолював Тимур Хромаєв. Він займав пост голови НКЦБФР з січня 2015 року і відпрацював повний 6-річний строк.

