Зеленський переконаний, що справжньою метою російського диктатора була повна окупація України, але хоче почути, що Росія не піде на це знову.

Під час потенційної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський порушив би питання територій та причини війни. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Український лідер зізнався, що вже піднімав цю тему у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

"Я вважаю, що це важливо. І казав про це президенту Трампу. Питання територій, питання причин цієї війни, чому він окуповує нас", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що не має бажання спілкуватися з Путіним, оскільки вважає його ворогом. Втім, він вважає, що такий діалог був би корисним.

"Я думаю, це було б корисно поговорити з ним (Путіним - УНІАН), не тому що я хочу. Я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини - ми маємо зрозуміти, ми не хочемо третьої світової війни від Росії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що між ним і Путіним наразі є взаємна недовіра. Зеленський переконаний, що справжньою метою російського диктатора була повна окупація України.

"Я думаю, що його метою була окупація всієї нашої території, всієї країни. І я справді хочу почути і побачити, що він не прийде знову", - підсумував президент.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго може стати кроком до першої за понад п’ять років прямої телефонної розмови між президентом України та Володимиром Путіним.

За словами джерел у дипломатичних колах, саме можливість прямого дзвінка між Зеленським і Путіним розглядається як ключовий прорив у підготовці мирних переговорів.

