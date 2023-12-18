Такий сценарій розглядається, можливо він стане необхідністю у 2025 році, каже міністр.

Для перемоги у війні проти Росії українцям, ймовірно, доведеться знизити рівень споживання товарів і послуг у декілька разів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зауважив, що українська економіка має перейти на "воєнні рейки". І під цим терміном варто розуміти не лише збільшення виробництва озброєнь, а й усвідомлення суспільством того факту, що триває війна.

"На жаль, ми поки що живемо у такій досить специфічній реальності, коли у нас все добре, у нас є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки", – каже міністр.

За словами Марченка, українцям варто зменшити споживання товарів та послуг "в декілька разів". Він зазначив, що українці споживають багато імпорту, що позначається на загальному економічному потенціалі України.

"Чи готове до цього суспільство? Я думаю, що на цьому етапі поки що не готове. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися. І думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії", – попереджає голова Мінфіну.

Фінансові проблеми України

Як писав УНІАН, минулого тижня Європейський союз не зміг погодити велику чотирирічну програму макрофінансової допомоги Україні загальною вартістю близько 50 мільярдів євро. Рішення заблокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Це фінансування вкрай потрібне Україні, адже від початку повномасштабної війни державний бюджет став радикально дефіцитним. На наступний рік держбюджет спланований таким чином, що видатки в ньому удвічі перевищують надходження. Різницю планують покривати за рахунок іноземної фінансової допомоги.

Але якщо цієї допомоги не буде в достатній кількості, Україні доведеться шукати власні джерела фінансування і переходити до "Плану Б".

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