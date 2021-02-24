Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський виграв багаторічну судову тяжбу проти російської компанії "Татнефть".

"Суддя погодився з аргументами захисту і виніс рішення проти ПАТ "Татнефть" на тій підставі, що ПАТ "Татнефть" не змогло пред'явити обґрунтованих вимог, а також у зв'язку з порушенням термінів подачі позову", - повідомила прес-служба групи DCH, що належить Ярославському.

Як відомо, компанія "Татнефть" (РФ) в 2016 році ініціювала судові розгляди в Англії з низкою українських бізнесменів, в числі яких був названий і Олександр Ярославський.

Група DCH Олександра Ярославського відома успішними діями зі стягнення $100-мільйонного боргу колишніх нардепів - "регіоналів" Дмитра Святаша і Василя Полякова перед "Укрсиббанком" за боргами АІС. В даний час їх активи знаходяться в процесі спецконфіскації, проти бенефіціарів і менеджменту АІС ведеться кримінальне переслідування, Святаш оголошений в розшук.

Крім того, до екстрадиції з Іспанії готується Владислав Губін, екс-директор Харківського тракторного заводу, що нині належить Ярославському.

Навесні 2018 року Губіна визнано Орджонікідзевським районним судом м. Харкова винним у низці злочинів та засуджено на 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати керівні посади на 3 роки. Крім цього, колишній гендиректор ХТЗ повинен відшкодувати заводу завдані матеріальні збитки в розмірі 23,3 млн гривень.

В даний час справу розглядає Харківський апеляційний суд, Владислав Губін з 2017 року проживає в Іспанії, а прокуратура Харківської області офіційно заявила про його швидку екстрадицію.

За інформацією ЗМІ, "на підставі рішення Відділення №3 кримінального суду Національної аудієнції Іспанії від 21.03.2019 року, 25 лютого 2020 року Радою міністрів Іспанії видано дозвіл на передачу в порядку екстрадиції компетентним органам України обвинуваченого Губіна В. В."

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Автор: УНІАН