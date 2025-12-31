В Україні запустять електронний чек для покупок: як це працюватиме

Новий сервіс зберігатиме чеки в банківському застосунку для гарантії та повернення товарів.

В Україні планують у 2026 році запустити сервіс національного електронного чеку "єЧек". Покупець отримуватиме електронний чек у своєму банківському застосунку після оплати карткою у магазині або онлайн.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, таким чином чек зберігатиметься в цифровому форматі та завжди буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Зазначається, що запровадження "єЧеку" - частина ширшого курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення зайвого адміністративного навантаження.

"Запуск "єЧеку" - це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу - менше паперу й витрат, для держави - прозоріші дані без посилення контролю", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

У відомстві додали, що сервіс не обов’язковий - покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.

Запуск "єЧеку" запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження цього експериментального проєкту. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.

29 грудня стало відомо, що Кабмін відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи - до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд серед умов затвердження кредиту для України назвав запровадження оподаткування доходів з цифрових платформ (так званий "податок на OLX") та скасування пільги із реєстрації ПДВ для фізосіб-підприємців.

