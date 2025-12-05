Досягнуто домовленості про заходи щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю.

Міжнародний валютний фонд серед умов затвердження кредиту для України назвав запровадження оподаткування доходів з цифрових платформ (так званий "податок на OLX") та скасування пільги із реєстрації ПДВ для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це заявила речниця МВФ Джулі Козак на брифінгу.

"Окрім бюджету, деякі інші сфери включають податкову базу – розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ", - сказала вона.

Відео дня

Крім цього, за словами Козак, досягнуто домовленості про заходи щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі.

Також вона повідомила, що українська влада погодилися продовжити реформи податкової та митної служб, зокрема шляхом призначення нового керівника митниці та вдосконалення ІТ-систем для підвищення ефективності, і працювати над відновленням довіри громадськості, збільшенням доходів

Угода з МВФ – останні новини

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки, яка розрахована на чотири роки. Йдеться про фінансування у розмірі понад 8 мільярдів доларів. Нова угода з МВФ передбачає низку заходів фіскальної і монетарної політики, які мають стати основою програми. При цьому програму ще має затвердити Рада директорів фонду.

За умовами майбутньої програми уряд планує запровадити податок на додану вартість для ФОПів, які декларують понад 1 мільйон гривень річного доходу. Також влада планує скасувати пільги для посилок вартістю до 150 євро, замовлених з-за кордону.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що змін в системі оподаткування в Україні не уникнути. За його словами, Зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть, їх запровадження очікується у 2027 році.

Вас також можуть зацікавити новини: