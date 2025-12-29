Уряд дозволив деяким ФОПам не використовувати платіжні термінали: про який термін йдеться

Для малого бізнесу обслуговування POS-терміналів створює додатковий фінансовий тиск.

Кабінет Міністрів України відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи - до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск.

"Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень", - зазначила очільниця уряду.

За її словами, відтермінування також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

Міжнародний валютний фонд серед умов затвердження кредиту для України назвав запровадження оподаткування доходів з цифрових платформ (так званий "податок на OLX") та скасування пільги із реєстрації ПДВ для фізосіб-підприємців (ФОП).

Зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується у 2027 році, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

