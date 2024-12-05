Трамп має повідомити про свої наміри, щоб ЄС міг розробити план на випадок непередбачених обставин.

Європейський Союз готовий фінансово компенсувати вихід Сполучених Штатів з довгострокової багатосторонньої угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки її боротьби з Росією. Про це на заході з нагоди майбутнього головування Польщі в Раді ЄС заявив заступник міністра фінансів цієї країни Павел Карбовник, повідомляє Politico.

За його словами, існує ризик, що обраний президент США Дональд Трамп "вийде з угоди на 50 мільярдів доларів".

"Враховуючи рівень невизначеності, Карбовник закликав Трампа оголосити про свої наміри якнайшвидше, щоб дати ЄС час для створення плану на випадок надзвичайних ситуацій", - пише видання.

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Карбовник зазначив, що остаточна сума, яку ЄС виділить Києву, буде визначена до кінця року:

"Якщо трапиться найгірший сценарій, ми, як ЄС, забезпечимо, щоб 50 мільярдів доларів надійшли в Україну незалежно від Трампа".

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон заявив,що не планує виносити питання про додаткову допомогу США Україні на голосування у Конгресі. За його словами, це вже не справа наразі чинного президета США Джо Байдена ухвалювати таке рішення.

Раніше The Washington Post із посиланням на офіційних осіб у Білому домі повідомило, що Адміністрація чинного президента США Джо Байдена збільшує військову допомогу для України на мільярди доларів.

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