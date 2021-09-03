Податкова уточнила інформацію за серпень 2021 року станом на 2.09.

За підсумками першого півріччя 2021 року акцизний податок на алкоголь не дав істотного збільшення поповнень держбюджету.

Про це в Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

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"З акцизного податку на алкоголь за результатами серпня радіти нічому. Зростання рік до року немає. Зрозуміло, що наша радість з приводу 15% зростання в липні була передчасною. Тренд не підтвердився", - зазначив Гетманцев.

Він також зазначив, що питання до роботи ДПС і тепер вже БЕБ залишилися.

"До ДФС питань більше немає. Апдейт. У відповідь на мою публікацію податкова уточнила інформацію за серпень 2021 року станом на 2.09. Платники заплатили гроші в останній день серпня, ймовірно прощаючись з літом.

Все не так погано, відрахування рік до року зросли на 8,5% або на 44,3 млн.грн", - заявив Гетманцев.

Підвищення акцизу:

Раніше Гетманцев заявляв, що підвищення акцизу на алкогольну продукцію доцільне тільки після виведення ринку алкоголю з тіні.

Автор: Олена Коваленко