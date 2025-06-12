Українські біженці збільшують доходи сектора державних фінансів.

Українці в Польщі сформували майже 328,6 млрд злотих ВВП у 2022–2025 роках, тоді як розмір польської допомоги біженцям та Україні склав 40,3 млрд злотих – у 8 разів менше.

Про це пише видання Рostpravda з посиланням на звіт Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН та компанії Deloitte.

Економічний вплив українських біженців збільшив реальний ВВП на 1,5% у 2022 році, коли вони спочатку вийшли на ринок праці. Мірою того, як все більше біженців знаходять роботу, їхній вплив зумовив зростання до 2,3% ВВП у 2023 році й до 2,7% ВВП у 2024 році. Це відповідає зростанню економіки на 98,7 млрд злотих у 2024 році.

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Повідомляється, що у 2022 році Польща виділила майже 9,4 млрд злотих на загальну допомогу українцям плюс 11 млрд злотих з інших фондів. У 2023 році ця сума була значно меншою – майже 8 млрд злотих, а у 2024 році та в першому кварталі 2025 року ця допомога склала загалом 2,7 млрд злотих. Отже, загалом з березня 2022 року по червень 2025 року Польща витратила 31,1 млрд злотих на підтримку біженців з України.

"Якщо додати до цього військову та гуманітарну допомогу, яка склала майже 9,2 млрд злотих, то виходить, що Польща виділила на всі вищезазначені цілі 40,3 млрд злотих. Це становить 40,8% суми, яку українці додали до бюджету нашої держави тільки у 2024 році. Отже, вже за 12 місяців минулого року ми заробили завдяки їм майже на 60% більше, ніж гроші, які ми витратили на допомогу сусіду, який бореться за свободу", - пише Рostpravda.

Загалом українці в Польщі сформували майже 328,6 млрд злотих ВВП у 2022–2025 роках. Це означає, що 40,3 млрд злотих, інвестовані за три з половиною роки в українців у Польщі, становлять лише 12,3% чистого фінансового прибутку для польського ВВП – тобто у 8 разів менше.

"Українські біженці, як працівники, підприємці та споживачі, збільшують доходи сектора державних фінансів. По-перше, більша кількість зайнятих збільшує фонд заробітної плати. По-друге, більша чисельність населення збільшує приватне споживання. Обидва ці потоки оподатковуються. Крім того, приплив капіталу з-за кордону (наприклад, заощадження біженців в українських банках) додатково підсилює цей ефект", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що українські біженці генерують додаткову продукцію та попит, що призводить до зростання реального ВВП і є особливо вигідним для державних фінансів. Автори відмічають, що хоча приплив біженців спочатку був дорогим, додаткові доходи державного фінансового сектору, які вони забезпечили, були більш ніж достатніми, щоб компенсувати витрати.

Українці в Польщі – останні новини

Українці, які були вимушені перебратися в Польщу через війну та заробляти там, зробили значний внесок в економіку і не спричинили зростання безробіття чи зниження заробітної плати для самих поляків, пише Reuters з посиланням на звіт Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН та компанії Deloitte.

У звіті також зазначається, що українські біженці допомогли польській економіці стати більш спеціалізованою та продуктивною, при цьому зайнятість поляків не знизилася. Навпаки, деякі дані свідчать про те, що присутність біженців призвела до зростання заробітної плати на місцевому рівні.

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