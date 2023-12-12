Сьогодні зранку в роботі українського оператора "Київстар" стався масштабний збій.

Протягом декількох годин оператор зможе повідомити про терміни відновлення мережі. Інші оператори отримали більше навантаження на свої мережі.

"Я сподіваюсь, що "Київстар" протягом декількох годин відновить мережу або вже повідомить про конкретні терміни коли це буде зроблено", - повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення з головами дипмісій та громадськістю.

За його словами, важливо слідкувати за інформацією яку зараз надає "Київстар", оскільки зараз вони поки не називають конкретних термінів.

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Також він прокоментував збої в іншого оператора – Vodafone. На його думку, цей оператор просто набирає на себе навантаження мільйонів абонентів, яких обслуговував "Київстар".

"Звичайно на їх мережу надходить дуже велике навантаження і їм стає складніше", - додав віцепрем'єр.

Збій у роботі Київстар - головні новини

12 грудня у роботі українського оператора Київстар стався потужний збій. Користувачі масово повідомляли про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора. Пізніше стало відомо, що причиною масового технічного збою стала хакерська атака на ядро мережі.

У Мінцифри зауважили, що національний роумінг не працює, бо "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

У свою чергу гендиректор "Київстар" Олександр Комаров заявив, що мета кіберзлочинців - знищити інфраструктуру оператора мобільного зв'язку, і їм це частково вдалося.

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