Завдяки фінансовому механізму виробники зможуть створювати зброю швидше та ефективніше.

В уряді дозволили виробникам дронів та систем радіоелектронної боротьби включати відсотки за кредитами до собівартості продукції. Про це повідомив новий міністр оборони Денис Шмигаль.

"При цьому встановлено розумне обмеження. Витрати за кредитами не більше 10% собівартості", – заявив міністр.

За допомогою нового фінансового механізму українські виробники зможуть створювати зброю швидше та в більшій кількості. Окрім цього, він дозволить зменшити фінансовий тиск на вітчизняні оборонні підприємства.

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"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат – мільйони українських дронів для фронту. Будуємо силу, яка зупинить агресора і забезпечить довготривалий мир", – додав Шмигаль.

Нова зброя для України – останні новини

Раніше стало відомо, що Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які можуть бути виготовлені вітчизняними підприємствами до кінця року. Також повідомлялося, що одразу три українські дрони-перехоплювачі отримали держконтракти.

Окрім цього нещодавно УНІАН писав, що Україна, ймовірно, вже може виробляти корпуси до артилерійських боєприпасів усіх калібрів, зокрема, до 155-мм уламково-фугасних боєприпасів, а також радянських зразків. При цьому Київ все ще має проблеми із виробництвом вибухових речовин для комплектації боєприпасів.

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