Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та ухвалення рішення щодо її надання.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7198, який запроваджує можливість компенсації за знищене та пошкоджене житло.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури. Як зазначається, цей закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та ухвалення рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла.

Хто зможе отримати компенсацію

Отже, отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно зможуть: власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків; замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фіз. особи); фіз. особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва; члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього; спадкоємці вищевказаних осіб.

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Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Як податися на компенсацію

Механізм компенсації передбачає подання заяви на компенсацію через "Дію", ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.

Рішення щодо надання компенсації буде ухвалюватись органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Ці комісії розглядатимуть заяви, проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації.

Розмір компенсації вираховуватиметься відповідно до спеціальної методики, яка наразі розробляється урядом.

Законом передбачено, що особи, чиє житло було зруйновано, отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації, та протягом п'яти років зможуть його використати для придбання нового житла.

Зазначається, що наразі уряд розробляє алгоритм компенсації для осіб, чиє житло було пошкоджено.

Хто фінансуватиме компенсації

Джерелами для фінансування компенсації будуть: Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури; кошти державного та місцевих бюджетів; кошти МФО, інших кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна, поворотна або безповоротна фінансова допомога; репарації або інші стягнення з РФ.

У Мінінфраструктури зауважують, що відновлення пошкодженого і зруйнованого житла є одним з основних напрямів діяльності новоствореного Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення). Завдяки схваленню парламентом механізму компенсації агентство отримує можливість розпочати роботу з планування та реалізації проектів відновлення та будівництва житла.

"Законопроектом передбачено, що Реєстр пошкодженого та знищеного майна виступатиме єдиною базою даних для фіксації руйнувань та компенсації", - зазначається у повідомленні.

Знищене житло українців

17 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці подали через "Дію" понад 325 тис. повідомлень про знищене чи пошкоджене житло через російську агресію проти України.

23 лютого народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7198 щодо створення держреєстру пошкодженого і зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави - "за" проголосували 275 депутатів.

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