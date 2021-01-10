Спочатку айфон зустріли прохолодно, однак, згодом він став найпопулярнішим смартфоном у світі та приніс Apple звання найбагатшої корпорації у світі.

У січні 2007 року компанія Apple представила світу перший iPhone.

iPhone першого покоління був представлений на виставці MacWorld 9 січня 2007, 29 червня того ж року він з'явився в магазинах.

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Перший iPhone мав алюмінієву задню панель і невелику пластикову кришку в нижній частині апарату, яка закривала антени GSM-приймача і Wi-Fi/Bluetooth.

Смартфон об'єднав в собі всі можливості телефону, музичного плеєра і кишенькового комп'ютера. Перший iPhone мав крихітний за сучасними мірками дисплей в 3,5 дюйма, 2-мегапіксельну камеру. Важив смартфон лише 135 г.

Однак, перша модель мала ряд суттєвих недоліків, доопрацювання і виправлення яких і призвели до того, що iPhone став найпопулярнішим смартфоном у світі.

Яким був перший iPhone

Перший iPhone не підтримував 3G мережі.

Не було функції відеодзвінка.

Інтернет мав працювати постійно, включати його за потреби було не можливо.

Фон робочого столу не можна було змінити.

Не можна було копіювати та вставляти текст або зображення.

Не було можливості увімкнути щойно куплений телефон без підключення до iTunes.

Камера першого iPhone була дуже слабкою.

Телефон не мав спалаху.

Не було панорамної та сповільненої зйомки.

Не було відеокамери

Фото не можна було відправити MMS.

Через 14 років iPhone було визнано одним з найпопулярніших смартфонів у світі. На думку експертів, саме iPhone і його постійні доопрацювання зробили корпорацію Apple однією з найбагатших корпорацій у світі.

Попри популярність продукції компанії Apple і розвиток технологій, навіть з останніми моделями iPhone бувають проблеми.

Проблеми з останніми моделями iPhone

16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

17 листопада 2020 року власники iPhone 12 mini знайшли ще одну проблему в роботі новинки.

Ажіотаж навколо iPhone 12

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Автор: Олена Коваленко