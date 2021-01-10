У січні 2007 року компанія Apple представила світу перший iPhone.
iPhone першого покоління був представлений на виставці MacWorld 9 січня 2007, 29 червня того ж року він з'явився в магазинах.
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Перший iPhone мав алюмінієву задню панель і невелику пластикову кришку в нижній частині апарату, яка закривала антени GSM-приймача і Wi-Fi/Bluetooth.
Смартфон об'єднав в собі всі можливості телефону, музичного плеєра і кишенькового комп'ютера. Перший iPhone мав крихітний за сучасними мірками дисплей в 3,5 дюйма, 2-мегапіксельну камеру. Важив смартфон лише 135 г.
Однак, перша модель мала ряд суттєвих недоліків, доопрацювання і виправлення яких і призвели до того, що iPhone став найпопулярнішим смартфоном у світі.
Яким був перший iPhone
- Перший iPhone не підтримував 3G мережі.
- Не було функції відеодзвінка.
- Інтернет мав працювати постійно, включати його за потреби було не можливо.
- Фон робочого столу не можна було змінити.
- Не можна було копіювати та вставляти текст або зображення.
- Не було можливості увімкнути щойно куплений телефон без підключення до iTunes.
- Камера першого iPhone була дуже слабкою.
- Телефон не мав спалаху.
- Не було панорамної та сповільненої зйомки.
- Не було відеокамери
- Фото не можна було відправити MMS.
Через 14 років iPhone було визнано одним з найпопулярніших смартфонів у світі. На думку експертів, саме iPhone і його постійні доопрацювання зробили корпорацію Apple однією з найбагатших корпорацій у світі.
Попри популярність продукції компанії Apple і розвиток технологій, навіть з останніми моделями iPhone бувають проблеми.
Проблеми з останніми моделями iPhone
16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.
28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.
17 листопада 2020 року власники iPhone 12 mini знайшли ще одну проблему в роботі новинки.
Ажіотаж навколо iPhone 12
- 31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.
- Презентація iPhone 12, мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.
- 21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.
- Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.
- 8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.
- Станом на 8 січня 2021 року продажі iPhone 12 mini провалилися.
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