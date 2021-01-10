Перший iPhone мав крихітний за сучасними стандартами дисплей / Ілюстрація REUTERS

У січні 2007 року компанія Apple представила світу перший iPhone.

iPhone першого покоління був представлений на виставці MacWorld 9 січня 2007, 29 червня того ж року він з'явився в магазинах.

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Перший iPhone мав алюмінієву задню панель і невелику пластикову кришку в нижній частині апарату, яка закривала антени GSM-приймача і Wi-Fi/Bluetooth.

Смартфон об'єднав в собі всі можливості телефону, музичного плеєра і кишенькового комп'ютера. Перший iPhone мав крихітний за сучасними мірками дисплей в 3,5 дюйма, 2-мегапіксельну камеру. Важив смартфон лише 135 г.

Однак, перша модель мала ряд суттєвих недоліків, доопрацювання і виправлення яких і призвели до того, що iPhone став найпопулярнішим смартфоном у світі.

Фото Wikipedia

Яким був перший iPhone

  • Перший iPhone не підтримував 3G мережі.
  • Не було функції відеодзвінка.
  • Інтернет мав працювати постійно, включати його за потреби було не можливо.
  • Фон робочого столу не можна було змінити.
  • Не можна було копіювати та вставляти текст або зображення.
Фото Wikipedia
  • Не було можливості увімкнути щойно куплений телефон без підключення до iTunes.
  • Камера першого iPhone була дуже слабкою.
  • Телефон не мав спалаху.
  • Не було панорамної та сповільненої зйомки.
  • Не було відеокамери
  • Фото не можна було відправити MMS.
Фото Wikipedia

Через 14 років iPhone було визнано одним з найпопулярніших смартфонів у світі. На думку експертів, саме iPhone і його постійні доопрацювання зробили корпорацію Apple однією з найбагатших корпорацій у світі.

Попри популярність продукції компанії Apple і розвиток технологій, навіть з останніми моделями iPhone бувають проблеми.

Проблеми з останніми моделями iPhone 

16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

17 листопада 2020 року власники iPhone 12 mini знайшли ще одну проблему в роботі новинки.

Ажіотаж навколо iPhone 12

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Автор: Олена Коваленко