Dubsmash продовжуватиме існувати як окрема платформа та бренд, але його "інноваційні інструменти для створення відео" будуть інтегровані в Reddit.

Ресурс Reddit придбав "соціальну платформу для коротких відео" Dubsmash.

Читайте такожInstagram оновив дизайн головного екрану: що додалиПро це повідомляє портал ITC.ua.

"Відповідно до умов угоди, Dubsmash продовжить існувати як окрема платформа і бренд, але його "інноваційні інструменти для створення відео" будуть інтегровані в Reddit", - йдеться в повідомленні.

Хоча Reddit підтримує власне завантаження відео з 2017 року, його інструменти для редагування відео обмежені. При цьому значна частина відеоконтенту, опублікованого на платформі, розміщена в інших місцях. Також Reddit конкретно посилається на різноманітну користувацьку базу Dubsmash як на одну з причин його покупки. За даними Reddit, близько 25% темношкірих підлітків в США користуються сервісом, а 70% його користувачів - жінки.

"Dubsmash надає дружню платформу для авторів і користувачів, які недостатньо представлені в соціальних мережах", - наголошується в повідомленні Reddit.

Reddit заявляє, що з нетерпінням чекає "з'єднання наших команд, щоб об'єднати унікальний досвід розробників Dubsmash з механізмом зростання спільноти Reddit". Однак в анонсі не уточнюється сума угоди.

Згідно з опублікованими раніше даними App Annie, частка Dubsmash на ринку коротких відео в США поступається лише TikTok. Хоча керівництво сервісу не ділиться точними статистичними даними, вважається, що його відео переглядають більше мільярда разів на місяць, а 30% користувачів щодня авторизуються на платформі для створення відеороликів. Reddit нещодавно повідомив, що на його платформі щодня активні 52 мільйонам користувачів.

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Автор: УНІАН