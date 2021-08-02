Незабаром увійти в акаунти Google на пристроях з Android 2.3.7 і більш ранніми версіями буде неможливо.

З 27 вересня Google закриє доступ до акаунтів для користувачів старих версій Android.

Так, увійти в обліковий запис Google, а також пов'язаних служб, таких як Gmail, YouTube і Google Maps, буде неможливо з пристроїв під управлінням Android 2.3.7 або більш ранньої версії, повідомили в компанії. За спроби увійти людина побачить помилку логіна або пароля.

У Google радять користувачам оновити свої версії Android.

"Якщо на вашому пристрої є можливість оновитися до новішої версії Android (3.0+), ми радимо вам зробити це, щоб зберегти доступ до додатків і служб Google на цьому пристрої. Якщо ви не можете оновити версію Android на своєму пристрої до нової (3.0+), можете спробувати увійти у свій обліковий запис Google у веб-браузері пристрою", - йдеться в повідомленні компанії.

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Автор: Катерина Комолова