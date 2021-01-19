За результатами періоду січень-грудень 2020 канали медіахолдингу залишилися лідерами за комерційною аудиторією. Сама група 1+1 media, завдяки швидкій реакції на всі форсмажори 2020-го та чіткій реалізації стратегії розвитку телеканалів, виявилася найбільш стійкою до змін.

Лідерські здобутки за результатами року продемонстрував флагманський канал медіагрупи – 1+1:

• ТОП-3 телеканалів України із часткою 9,1%;

• абсолютний фаворит ранків українців у будні: частка ранкового шоу «Сніданок з 1+1» склала 10,8%;

• впевнений переможець вечірнього прайму у вихідні із часткою 11,0%.

Карантинні обмеження 2020 року внесли певні корективи у знімальний процес та прямі ефіри зокрема. Проте, з урахуванням усіх вимог нової реальності, телеканал 1+1 відсвяткував 25-річчя, оновив дизайн і успішно запустив одразу три Big Show. Вдало стартувало улюблене вокальне шоу України «Голос Країни», перший епізод якого зібрав частку 16,6%, а середня частка за сезон склала 16,4%. Найкраще танцювальне шоу осені «Танці з Зірками» тримало в напруженні глядачів весь сезон, зібравши частку 17,2%, а перший епізод став найкращим запуском року в ТОП-6 із часткою 19,3%. Найзагадковіше шоу року «Маскарад» стало найгучнішою прем'єрою осені: перший епізод пройшов із часткою 17,3%. У вечірньому праймі суботи проєкт отримав середню частку за сезон 15,0%.

Випуски новин ТСН протягом року користувалися підвищеною увагою глядачів: середня частка випусків у будні склала 12,5%, а «ТСН Тиждень» з Аллою Мазур отримав середню частку 12,4%. Також із особливою цікавістю українці дивилися тревел-шоу «Світ навиворіт» із Дмитром Комаровим (частка 15,6%; епізод від 22 квітня 2020 р. продемонстрував найкращий результат серед тревел-шоу на ринку за весь рік та побивши власний дворічний рекорд: його переглянуло понад 3 млн глядачів!) та «Великі випуски з Антоном Птушкіним» (перший випуск навесні 2020 р. зібрав частку 12,4%, середня частка сезону склала 10,2%).

Крім того, 1+1 став лідером серіального слоту осені 2020 (пнд-чт, 20:45-22:45) із часткою 10,1% та за підсумками осіннього сезону впевнено утримував позиції в ТОП-2 національних телеканалів.

2+2

Величезний внесок у розвиток вітчизняного серіального виробництва у 2020 році зробив телеканал 2+2. Мовнику вдалося відзняти та показати найбільшу кількість детективних серіалів за всі роки. Глядачі побачили шість прем’єр гостросюжетних серіалів «Карпатський рейнджер», «Відплата», «Звонар-2», «Брати по крові-2», «Булатов» та «Ангели». «Карпатський рейнджер» став першим україномовним екшен-детективом, який виграв конкурс Міністерства культури та отримав державне фінансування. Ще одним досягненням минулого року можна вважати залучення інвестицій від медіасервісів у виробництво серіалу «Ангели», який став одним з найуспішніших на 2+2 у 2020 році.

Завдяки чотирьом потужним прем’єрам детективних серіалів восени, осінній телевізійний сезон 2020 став найкращим за всю історію існування телеканалу 2+2: частка дивлення каналу 2+2 в період показу прем’єрних серіалів у фінансовій добі склала 4,1%. Найкращими серіалами осені стали прем’єри детективів «Звонар-2» із середньою часткою телеперегляду 6,0% та «Ангели» з часткою 5,7%.

ТЕТ

Стратегія ще одного телеканалу медіагрупи – ТЕТ – у 2020-му продемонструвала свої результати. III квартал (липень-вересень) став найуспішнішим за останні 5 років: частка за цей період склала 3,4% за фінансову добу. За перший тиждень прем’єрного сезону 2020 (17-23 серпня) частка каналу виросла до 4%. Особливі успіхи телеканал продемонстрував у перші вихідні дні зі старту прем’єрного сезону, коли частка каналу збільшилася до 4,5%*(ріст на 74%) і стала абсолютним рекордом серед вихідних днів на ТЕТ. Загалом середньорічна частка каналу за 2020 зросла відносно попереднього року і склала 3,2%.

Найпопулярнішими продуктами каналу у 2020-му стали: в лінійці ситкомів – «Одного разу під Полтавою» (середня частка 5%), серед серіалів – власна розробка ТЕТ «Прибулець» (середня частка 3,4%); серед реаліті-шоу – «Богиня шопінгу», прем’єра якого зібрала середню частку 4,1% за комерційною аудиторією. Це – найвдаліший показник серед реаліті на ТЕТ за останній час, частка каналу за фінансову добу в період прем’єри складала 3,6%. У грудні 2020 ТЕТ взяв абсолютний рекорд з часткою 3,4% за комерційну добу серед усіх груднів місяців (+10% до попереднього рекорду в 2016 році).

Нішеві канали

Дитячий телеканал ПЛЮСПЛЮС залишився фаворитом не тільки абсолютної більшості української малечі, але і їхніх батьків: за результатами 2020 року ПЛЮСПЛЮС впевнено утримує позиції найкращого дитячого каналу та беззаперечне лідерство. Канал входить до ТОП-10 телеканалів за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+) з дітьми 4-13 років і 16 разів протягом всього року піднімався на 9 позицію за комерційною аудиторією. Також канал є абсолютним лідером за аудиторією 4-14 (міста 50 тис.+) із часткою 11,57%. За період січень-грудень 2020 р. частка каналу за комерційною аудиторією 17 разів перевищувала показник 2,0%, а 17 січня 2020 р. заміри зафіксували рекорд: середньодобову частку перегляду 2,50%.

Телеканал УНІАН впевнено тримає позиції в ТОП-3 інформаційних каналів України: середня частка за 2020 р. склала 0,51% за аудиторією 18-54 (Вся Україна). У пікові дні частка телеканалу за комерційною аудиторією сягала 0,5%.

Телеканал Бігуді завершив рік із середньою часткою 0,58% за аудиторією Жінки 45+ (міста 50 тис.+). У пікові дні частка телеканалу за комерційною аудиторією сягала 0,8%.

Телеканал Paramount Comedy, що у позаминулому 2019 році виріс на 65% до попереднього періоду, зміг закріпити перемогу у 2020-му, завершивши рік із середньою часткою 0,27%. У серпні 2020 р. канал зібрав рекордну частку за три роки роботи: 0,38% за комерційною аудиторією, також у цьому місяці канал встановив абсолютний рекорд за весь період у вечірньому праймі (19:00-23:00) – частка 0,37%. Найактивніше Paramount Comedy дивилися 21 серпня 2020 року: частка каналу цього дня склала 1,10% за фінансову добу. Загалом середньодобовий час перегляду каналу за період 2020 року виріс до 38 хвилин (+14% до 2019 року).

«2020 рік був непростим як для нас, так і для всього українського телевізійного бізнесу. Проте 1+1 mediaвдалося завершити його із найменшими втратами серед інших медіагруп. Цей рік навчив нас працювати за найекстремальніших умов і створювати по-справжньому вражаючий і надихаючий контент. І з цим досвідом та оновленою стратегією ми розпочали 2021 рік, де на глядачів наших телеканалів чекає ще більше різноманітного та якісного контенту», – говорить Максим Кривицький, керівник напряму «Телевізійний бізнес», член правління 1+1 media.

*Дані наведені за фінансову добу 6:00-26:00.

*Частки вказані за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+), інші аудиторії позначені у тексті окремо.

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Автор: УНІАН